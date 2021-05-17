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    Главная / Торги / Поставка бортового автомобиля

    Поставка бортового автомобиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266046Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бортового автомобиляг ГрозныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266046

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    KQ0000183

    Наименование закупки

    Поставка бортового автомобиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    11.05.2021 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    KQ0000183_документация.zip

    Протокол_публ.docx

    Протокол_публ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

    Юридический адрес

    364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,

    Почтовый адрес

    364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38

    Контактный телефон

    +7 963 599-66-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    apti_ibriev@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибриев Апти Моххамед-Эминович

    Место рассмотрения предложений

    г Грозный

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бортового автомобиля

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266046Подведение итогов не позднее Поставка бортового автомобиляг Грозный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бортового автомобиля

    Начальная цена

    8 862 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

    Адрес местонахождения

    364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,

    364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    45.11

    Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928401/name/60a3599b346d72.87389968

    18.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928403/name/60a359b68adf20.24105848

    18.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности"

    Кол-во: 1.00000

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