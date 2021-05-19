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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105670
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка металлоконструкций (закладные изделия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
v.golius@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голиус Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлоконструкций (закладные детали)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 16:30 GMT +319.05.2021 16:3019.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105670Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлоконструкций (закладные детали)Москва
Подведение итогов не позднее
14.06.2021 17:0014.06.2021 17:0014.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105670Подведение итогов не позднее поставка металлоконструкций (закладные детали)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлоконструкций (закладные детали)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г Усть Кут, Зверева, 212 Иркутская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
25.11
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 36
Кол-во: 1
Кол-во: 21
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 4.5
Кол-во: 7.5
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 36
Кол-во: 112
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 14
Кол-во: 17
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3.5
Кол-во: 8
Кол-во: 13
Кол-во: 11.6
Кол-во: 8
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