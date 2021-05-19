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    Главная / Торги / поставка металлоконструкций (закладные изделия)

    поставка металлоконструкций (закладные изделия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 16:3019.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105670Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлоконструкций (закладные детали)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105670

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2505/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    поставка металлоконструкций (закладные изделия)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техзадание_от_11.05.2021_подписано.pdf

    Приложение__1_к_Техзаданию.xlsx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.7__с_09.11.2020__шаблон.doc

    210420_Карточка_предприятия__Директор_Сильченко_М.С._.pdf

    3497.7z

    4076.7z

    Форма_КП_11.05.2021_для_заполнения.xlsx

    Извещение__2505_СТГ_ТПС__от_11.05.2021.docx

    ССЫЛКА_ДЛЯ_СКАЧИВАНИЯ_РД.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    v.golius@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голиус Виктория Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлоконструкций (закладные детали)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 16:30 GMT +319.05.2021 16:3019.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105670Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлоконструкций (закладные детали)Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2021 17:0014.06.2021 17:0014.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105670Подведение итогов не позднее поставка металлоконструкций (закладные детали)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.06.202114.06.2021 17:0014.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105670Подведение итогов не позднее поставка металлоконструкций (закладные детали)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлоконструкций (закладные детали)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г Усть Кут, Зверева, 212 Иркутская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие закладное МН118-3 по серии 1.400-15.В1.130"

    Кол-во: 36

    "Позиция 2"

    "Изделие закладное из трубы 219х6 ГОСТ 10704-91* ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* L=1350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Изделие закладное МН118-5 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015 с дополнительными требованиями по ударной вязкости (KCV) не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40°С, арматурный прокат из стали класса Ас500С)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 4"

    "Изделие закладное МН150-2 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015 с дополнительными требованиями по ударной вязкости (KCV) не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40°С, арматурный прокат из стали класса Ас500С)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Изделие закладное МН126-2 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015 с дополнительными требованиями по ударной вязкости (KCV) не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40°С, арматурный прокат из стали класса Ас500С)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Изделие закладное МН548"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 7"

    "Изделие закладное МН548"

    Кол-во: 7.5

    "Позиция 8"

    "Изделие закладное М 2-2 С255, Ас500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Изделие закладное МН 157-2 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Изделие закладное МН 121-1 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 11"

    "Изделие закладное МН 125-2 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)"

    Кол-во: 112

    "Позиция 12"

    "Изделие закладное МН 151-1 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Изделие закладное МН 151-1 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Изделие закладное М5-9 Серия 3.400.2-14.93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Изделие закладное М5-9 Серия 3.400.2-14.93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Изделие закладное М5-9 Серия 3.400.2-14.93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Изделие закладное МН 156-3 по серии 1.400-15.В1.170 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Изделие закладное МН 118-2 по серии 1.400-15.В1.170 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Изделие закладное МН 156-3 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Изделие закладное МН 118-2 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 21"

    "Изделие закладное М5-9 Серия 3.400.2-14.93"

    Кол-во: 17

    "Позиция 22"

    "Изделие закладное Мн8 1.050.9-4.93.2-64 вып.1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Изделие закладное Мн8 1.050.9-4.93.2-64 вып.1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Изделие закладное Серия 1.050.9-4.93, вып.3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Изделие закладное Мн8 1.050.9-4.93.2-64 вып.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Изделие закладное Мн8 1.050.9-4.93.2-64 вып.1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Изделие закладное Серия 1.050.9-4.93, вып.3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Деталь закладная Зд1 из листа 10х260х260 С255 по черт. 4570РД5-1.00.Р.03.КС.1.000.АС6 изм.1 л.10,32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Изделие закладное МН161-3 по серии 1.400-15 вып.1, арматура класса Ас500С, прокат марки С345, с дополнительными требованиями по ударной вязкости (KCV) не менее 34 Дж/см2 при температуре испытаний минус 40°С; Учесть ТТ п.5 на листе 81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Изделие закладное МН 548"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 31"

    "Закладная деталь МН156-3 (арматурные стержни выполнить из стали класса А400 по ГОСТ 34028-2016, маталлические пластины из стали С255 по ГОСТ 19903-2015)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Закладная деталь МН118-2 (арматурные стержни выполнить из стали класса А400 по ГОСТ 34028-2016, маталлические пластины из стали С255 по ГОСТ 19903-2015)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 33"

    "Закладная деталь МН548 (арматурные стержни выполнить из стали класса 25Г2С по ГОСТ 380-2005*"

    Кол-во: 11.6

    "Позиция 34"

    "Закладная деталь МН548 (арматурные стержни выполнить из стали класса 25Г2С по ГОСТ 380-2005*"

    Кол-во: 8

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