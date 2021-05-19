Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Изделие закладное МН118-3 по серии 1.400-15.В1.130" Кол-во: 36

"Позиция 2" "Изделие закладное из трубы 219х6 ГОСТ 10704-91* ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80* L=1350" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Изделие закладное МН118-5 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015 с дополнительными требованиями по ударной вязкости (KCV) не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40°С, арматурный прокат из стали класса Ас500С)" Кол-во: 21

"Позиция 4" "Изделие закладное МН150-2 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015 с дополнительными требованиями по ударной вязкости (KCV) не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40°С, арматурный прокат из стали класса Ас500С)" Кол-во: 15

"Позиция 5" "Изделие закладное МН126-2 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015 с дополнительными требованиями по ударной вязкости (KCV) не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40°С, арматурный прокат из стали класса Ас500С)" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Изделие закладное МН548" Кол-во: 4.5

"Позиция 7" "Изделие закладное МН548" Кол-во: 7.5

"Позиция 8" "Изделие закладное М 2-2 С255, Ас500" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Изделие закладное МН 157-2 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Изделие закладное МН 121-1 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)" Кол-во: 36

"Позиция 11" "Изделие закладное МН 125-2 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)" Кол-во: 112

"Позиция 12" "Изделие закладное МН 151-1 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)" Кол-во: 7

"Позиция 13" "Изделие закладное МН 151-1 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Изделие закладное М5-9 Серия 3.400.2-14.93" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Изделие закладное М5-9 Серия 3.400.2-14.93" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Изделие закладное М5-9 Серия 3.400.2-14.93" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Изделие закладное МН 156-3 по серии 1.400-15.В1.170 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Изделие закладное МН 118-2 по серии 1.400-15.В1.170 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)" Кол-во: 12

"Позиция 19" "Изделие закладное МН 156-3 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)" Кол-во: 8

"Позиция 20" "Изделие закладное МН 118-2 по серии 1.400-15 вып. 1 (металлопрокат из стали марки С345 по ГОСТ 27772-2015, арматурный прокат из стали класса А400С по ГОСТ 34028-2016)" Кол-во: 14

"Позиция 21" "Изделие закладное М5-9 Серия 3.400.2-14.93" Кол-во: 17

"Позиция 22" "Изделие закладное Мн8 1.050.9-4.93.2-64 вып.1" Кол-во: 8

"Позиция 23" "Изделие закладное Мн8 1.050.9-4.93.2-64 вып.1" Кол-во: 8

"Позиция 24" "Изделие закладное Серия 1.050.9-4.93, вып.3" Кол-во: 16

"Позиция 25" "Изделие закладное Мн8 1.050.9-4.93.2-64 вып.1" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Изделие закладное Мн8 1.050.9-4.93.2-64 вып.1" Кол-во: 8

"Позиция 27" "Изделие закладное Серия 1.050.9-4.93, вып.3" Кол-во: 12

"Позиция 28" "Деталь закладная Зд1 из листа 10х260х260 С255 по черт. 4570РД5-1.00.Р.03.КС.1.000.АС6 изм.1 л.10,32" Кол-во: 4

"Позиция 29" "Изделие закладное МН161-3 по серии 1.400-15 вып.1, арматура класса Ас500С, прокат марки С345, с дополнительными требованиями по ударной вязкости (KCV) не менее 34 Дж/см2 при температуре испытаний минус 40°С; Учесть ТТ п.5 на листе 81" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Изделие закладное МН 548" Кол-во: 3.5

"Позиция 31" "Закладная деталь МН156-3 (арматурные стержни выполнить из стали класса А400 по ГОСТ 34028-2016, маталлические пластины из стали С255 по ГОСТ 19903-2015)" Кол-во: 8

"Позиция 32" "Закладная деталь МН118-2 (арматурные стержни выполнить из стали класса А400 по ГОСТ 34028-2016, маталлические пластины из стали С255 по ГОСТ 19903-2015)" Кол-во: 13

"Позиция 33" "Закладная деталь МН548 (арматурные стержни выполнить из стали класса 25Г2С по ГОСТ 380-2005*" Кол-во: 11.6