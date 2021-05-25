Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по услуге 10153 «Проведение экспертизы документации и материалов для оформления планов горных работ по месторождениям» для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2023гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП105621 Уникальный номер закупки 01-0056578-303-2021 Номер закупки 01-0056578-303-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по услуге 10153 «Проведение экспертизы документации и материалов для оформления планов горных работ по месторождениям» для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2023гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС Юридический адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56 Почтовый адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56 Контактный телефон +7 3467 35-50-14 Адрес электронной почты UOZ@hantos.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Антонова Екатерина Анатольевна Место рассмотрения заявок г.Ханты- Мансийск Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ Ключевые слова: нефть

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Список лотов Лот 1 Подготовка отчетов и проведение экспертиз годовых планов развития горных работ Дата и время окончания срока приема заявок 25.05.2021 13:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП105621 Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка отчетов и проведение экспертиз годовых планов развития горных работ г.Ханты- Мансийск Текущий статус Архив Предмет договора Подготовка отчетов и проведение экспертиз годовых планов развития горных работ Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт