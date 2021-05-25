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Номер извещения
ГП105621
Уникальный номер закупки
01-0056578-303-2021
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по услуге 10153 «Проведение экспертизы документации и материалов для оформления планов горных работ по месторождениям» для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2021-2023гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Контактный телефон
+7 3467 35-50-14
Адрес электронной почты
UOZ@hantos.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антонова Екатерина Анатольевна
Место рассмотрения заявок
г.Ханты- Мансийск
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Подготовка отчетов и проведение экспертиз годовых планов развития горных работ
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 13:00 GMT +325.05.2021 13:0025.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105621Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка отчетов и проведение экспертиз годовых планов развития горных работг.Ханты- Мансийск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Подготовка отчетов и проведение экспертиз годовых планов развития горных работ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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