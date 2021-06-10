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Номер извещения
ГП105620
Уникальный номер закупки
01-0072623-306-2021
Наименование закупки
«Разработка обоснований безопасности (ОБ) опасного производственного объекта, установки 37/1-4 филиала ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» и экспертиза промышленной безопасности ОБ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 35-48-21
Адрес электронной почты
tenderSM_KK@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сахончик Олеся Викторовна
Место рассмотрения заявок
Омск
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«Разработка обоснований безопасности (ОБ) опасного производственного объекта, установки 37/1-4 филиала ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ»
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2021 10:00 GMT +310.06.2021 10:0010.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105620Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка обоснований безопасности (ОБ) опасного производственного объекта, установки 37/1-4 филиала ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ»Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
«Разработка обоснований безопасности (ОБ) опасного производственного объекта, установки 37/1-4 филиала ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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