www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110265932
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке ТЭО термическое обезвреживание осадка биологических очистных сооружений г. Перми (цех № 17) для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1201
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
11.05.2021 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 974-32-32
Факс
{}
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка ТЭО термическое обезвреживание осадка биологических очистных сооружений г. Перми (цех № 17)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 12:00 GMT +327.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265932Дата и время окончания срока приема заявок Разработка ТЭО термическое обезвреживание осадка биологических очистных сооружений г. Перми (цех № 17) Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2021 12:00GMT +327.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110265932Дата и время вскрытия заявок Разработка ТЭО термическое обезвреживание осадка биологических очистных сооружений г. Перми (цех № 17) Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.06.202111.06.2021 20:0011.06.2021 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110265932Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка ТЭО термическое обезвреживание осадка биологических очистных сооружений г. Перми (цех № 17) Москва
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 20:0011.06.2021 20:0011.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265932Подведение итогов не позднее Разработка ТЭО термическое обезвреживание осадка биологических очистных сооружений г. Перми (цех № 17) Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка ТЭО термическое обезвреживание осадка биологических очистных сооружений г. Перми (цех № 17)
Начальная цена
13 797 855,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
37.00.11.140
37.00
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.