www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110266687
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ «Арматура»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 49232 9-55-13
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
kba.zakupki@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Швидкий Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Закупки и тендеры Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 09:00 GMT +328.05.2021 09:0028.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 09:0028.05.2021 09:0028.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266687Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 13:1502.06.2021 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266687Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"
Начальная цена
31 262,40
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
28.41.40.000
28.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.