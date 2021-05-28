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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ «Арматура»

    Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ «Арматура»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 09:0028.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266687

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ «Арматура»

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Решение_о_внесении_изменений_Mikron.pdf

    Решение_о_внесении_изменений_2_Mikron.pdf

    Извещение_ЗК_71_2021_54_КБА_изм_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 49232 9-55-13

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    kba.zakupki@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Швидкий Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 09:00 GMT +328.05.2021 09:0028.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 09:0028.05.2021 09:0028.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266687Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 13:1502.06.2021 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266687Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ремонта обрабатывающего центра Mikron HPM 1150U для нужд КБ "Арматура"

    Начальная цена

    31 262,40

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41.1

    Производство металлообрабатывающих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажимное кольцо G1/G2, Ось А для обрабатывающего центра MIKRON HPM 1150U зав. № 84.111"

    Кол-во: 2.00000

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