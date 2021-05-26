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    Главная / Торги / КО №35/КО - Поставка лицензий программного обеспечения Veeam Backup & Replication Enterprise для нужд ООО "МЭП" (249)

    КО №35/КО - Поставка лицензий программного обеспечения Veeam Backup & Replication Enterprise для нужд ООО "МЭП" (249)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265882Дата и время окончания срока приема заявок КО №35/КО - Поставка лицензий программного обеспечения Veeam Backup & Replication Enterprise для нужд ООО "МЭП" (249)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110265882

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №35/КО - Поставка лицензий программного обеспечения Veeam Backup & Replication Enterprise для нужд ООО "МЭП" (249)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    35_КО_1_16_МЭП_КО_02.06.2021.zip

    KO_35_Перенос_ДВ.zip

    35_KO_new_от_21.05.2021.zip

    KO_35_Перенос_ДВ_2.zip

    35_KO_Внесение_изменений.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 481

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    eafinogenova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афиногенова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №35/КО - Поставка лицензий программного обеспечения Veeam Backup & Replication Enterprise для нужд ООО "МЭП" (249)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.202116.07.2021 23:5916.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265882Подведение итогов не позднее КО №35/КО - Поставка лицензий программного обеспечения Veeam Backup & Replication Enterprise для нужд ООО "МЭП" (249)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №35/КО - Поставка лицензий программного обеспечения Veeam Backup & Replication Enterprise для нужд ООО "МЭП" (249)

    Начальная цена

    1 014 552,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЭП
    Все закупки и тендеры МЭП

    Адрес местонахождения

    105066, Г МОСКВА, УЛ СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 2А, СТРОЕНИЕ 2,

    105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2А, стр. 2

    Классификатор ОКПД2

    58.29.31.000

    Обеспечение программное системное для загрузки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.2

    Торговля оптовая программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/945932/name/60b876062a0407.57629772

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №35/КО - Поставка лицензий программного обеспечения Veeam Backup & Replication Enterprise для нужд ООО "МЭП" (249)"

    Кол-во: 1

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