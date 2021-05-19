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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110266242
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
радиационное измерение лома и отходов черного и цветного металлов, загруженного и готового к отправке транспортными средствами согласно Прейскуранту (пункт 1.4 извещения).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-52-84
Факс
Адрес электронной почты
volhin@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вольхин Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Воткинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дозиметрическое измерение отходов и лома цветного и черного металла
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.202119.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110266242Дата окончания срока рассмотрения заявок Дозиметрическое измерение отходов и лома цветного и черного металла Воткинск
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266242Подведение итогов не позднее Дозиметрическое измерение отходов и лома цветного и черного металла Воткинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дозиметрическое измерение отходов и лома цветного и черного металла
Начальная цена
1 125 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Речная, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
71.20.19.190
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 375.00000
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