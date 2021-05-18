www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105619
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запасные части Kadant Jonson
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Почтовый адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Контактный телефон
+7 905 044-89-35
Факс
--
Адрес электронной почты
agerasimov@oil48.com
Ф.И.О. контактного лица
Герасимов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Тербунский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 17:00 GMT +318.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105619Дата и время окончания срока приема заявок запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт. Тербунский район
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 17:0018.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105619Дата и время вскрытия заявок запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт. Тербунский район
Подведение итогов не позднее
18.05.2021 17:0018.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105619Подведение итогов не позднее запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт. Тербунский район
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
18.05.202118.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105619Подведение итогов не позднее запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт. Тербунский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Адрес местонахождения
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
28.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.