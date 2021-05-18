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    Главная / Торги / запасные части Kadant Jonson

    запасные части Kadant Jonson

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105619Дата и время окончания срока приема заявок запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт. Тербунский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105619

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запасные части Kadant Jonson

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Юридический адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Почтовый адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Контактный телефон

    +7 905 044-89-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    agerasimov@oil48.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасимов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тербунский район

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 17:00 GMT +318.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105619Дата и время окончания срока приема заявок запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт. Тербунский район

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 17:0018.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105619Дата и время вскрытия заявок запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт. Тербунский район

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2021 17:0018.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105619Подведение итогов не позднее запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт. Тербунский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105619Подведение итогов не позднее запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт. Тербунский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части Kadant Jonsons 1)Уплотнение SNR-1206R-SILVER STREAK, поз.6, 067.003 -1 шт. 2) Направляющая SNR1210, поз. 6B, 107.011-1 шт. 3)Направляющая SNR1210 METALBANDED (поз. 6А), 107.217-1 шт. 4)Прокладка SJ1208 LG, поз.8, 080.419-1 шт. 5)Медная прокладка J1208Q, поз. 3, 080.065-1 шт. 6)GASKET 168/115 DN100PN25-40 LG, поз. 8А-1 шт. 7)Уплотнительное кольцо O-RING 2-283 E 1200ELS 790.538, поз.16F-1 шт. 8)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В)- 1 шт. 9)Уплотнительное кольцо O-RING ID.335x5MM TE, 790.863, 31В-1 шт. 10)Уплотнительное кольцо O-RING 2-380 TE2 1200ELS 790.860, 81А- 1шт. 11)RADIUS RING SNR1216-1M PLATED, 16А - 1 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Адрес местонахождения

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплект запчастей KADANT JOHNSON"

    Кол-во: 1

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