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Номер извещения
32110265856
Уникальный номер закупки
34121
Наименование закупки
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.05.2021 13:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,
Почтовый адрес
300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А
Контактный телефон
+7 4872 25-24-00 доб. 1132
Факс
--
Адрес электронной почты
YakovlevaOB@tulaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
Тула
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
363 706,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,
300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А
43.99
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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