Поставка путевок для детского оздоровительного отдыха для детей работников А-с в г. Москва и Санкт-Петербург

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105617 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0063438-406-2021 Наименование закупки Поставка путевок для детского оздоровительного отдыха для детей работников А-с в г. Москва и Санкт-Петербург Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОМАТИКА-СЕРВИС

Все закупки и тендеры АВТОМАТИКА-СЕРВИС Юридический адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1 Почтовый адрес 644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, а/я 204, а/я 204 Контактный телефон 7-3812-76520 Адрес электронной почты tkp_as@omsk.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Чернуха Светлана Владимировна Место рассмотрения предложений г. Омск Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru