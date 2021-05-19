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    Главная / Торги / Поставка свежих фруктов для санатория «Крепость».

    Поставка свежих фруктов для санатория «Крепость».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка свежих фруктов для санатория «Крепость».КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка свежих фруктов для санатория «Крепость».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_фрукты.doc

    Проект_договора_фрукты.docx

    Тех._з_фрукты_2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб. 513-80-52

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    yuliya.bazhanova@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бажанова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Плоды семечковых и косточковых культур

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка свежих фруктов для санатория «Крепость».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка свежих фруктов для санатория «Крепость».Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 10:0019.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266735Дата и время вскрытия заявок Поставка свежих фруктов для санатория «Крепость».Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266735Подведение итогов не позднее Поставка свежих фруктов для санатория «Крепость».Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка свежих фруктов для санатория «Крепость».

    Начальная цена

    1 664 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    01.24.10.000

    Яблоки

    Классификатор ОКВЭД2

    01.24

    Выращивание семечковых и косточковых культур

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка свежих фруктов для санатория «Крепость»."

    Кол-во:

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