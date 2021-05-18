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    Главная / Торги / Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»

    Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105616Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105616

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЭТП_ГПБ.zip

    Приложение___5_к_договору_Ижсталь_скорр.xlsx

    Приложение__1_к_ТЗ_Ижсталь_скорр.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    495 доб.221-88-88

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    62824@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федорова Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 15:00 GMT +318.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105616Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 18:0030.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105616Подведение итогов не позднее Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105616Подведение итогов не позднее Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»"

    Кол-во: 1

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