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Номер извещения
ГП105616
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
495 доб.221-88-88
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
62824@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 15:00 GMT +318.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105616Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 18:0030.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105616Подведение итогов не позднее Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105616Подведение итогов не позднее Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по профессиональной уборке зданий и сооружений ПАО «Ижсталь», Обособленное подразделение ООО «Мечел-Энерго» в г. Ижевск, Ижевского Филиала ООО «Мечел - Материалы»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
81
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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