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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110266047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС) для нужд акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (АО «ГРЦ Макеева»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43
Факс
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Адрес электронной почты
info@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по страхованию имущества от ущерба в результате пожара и прочих повреждений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Добровольное страхование от несчастных случаев
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 10:00 GMT +326.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266047Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование от несчастных случаевМосква
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 10:0026.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266047Дата и время вскрытия заявок Добровольное страхование от несчастных случаевМосква
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 10:0001.06.2021 10:0001.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266047Подведение итогов не позднее Добровольное страхование от несчастных случаевМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное страхование от несчастных случаев
Начальная цена
11 072 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
553 605,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское ш., 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГРЦ МАКЕЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГРЦ МАКЕЕВА"
Адрес местонахождения
456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,
456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1
65.12.11.000
65.12.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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