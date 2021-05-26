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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС) для нужд акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (АО «ГРЦ Макеева»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС) для нужд акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (АО «ГРЦ Макеева»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266047Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование от несчастных случаевМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110266047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС) для нужд акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (АО «ГРЦ Макеева»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    69.РК.4.6.2021_Приложение___2___Техническое_задание_ред.2.xlsx

    69.РК.4.6.2021_ДОЗ_ГРЦ_Макеева_НС_ред.3.docx

    69.РК.4.6.2021_Заявка_на_изменения_19.05.2021.docx

    69.РК.4.6.2021_Приложение___1___Проект_Договора_ред.3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию имущества от ущерба в результате пожара и прочих повреждений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Добровольное страхование от несчастных случаев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 10:00 GMT +326.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266047Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование от несчастных случаевМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 10:0026.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110266047Дата и время вскрытия заявок Добровольное страхование от несчастных случаевМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 10:0001.06.2021 10:0001.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266047Подведение итогов не позднее Добровольное страхование от несчастных случаевМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 10:0001.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266047Подведение итогов не позднее Добровольное страхование от несчастных случаевМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Добровольное страхование от несчастных случаев

    Начальная цена

    11 072 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    553 605,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    553 605,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское ш., 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГРЦ МАКЕЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГРЦ МАКЕЕВА"

    Адрес местонахождения

    456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,

    456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1

    Классификатор ОКПД2

    65.12.11.000

    Услуги по страхованию от несчастных случаев

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.4

    Страхование от несчастных случаев и болезней

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование от несчастных случаев и болезней"

    Кол-во: 1.00000

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