Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС) для нужд акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (АО «ГРЦ Макеева»).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110266047 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС) для нужд акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (АО «ГРЦ Макеева»). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru