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    Главная / Торги / Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) и средств допускового контроля (СДК), принадлежащих АО «НИИЭМ».

    Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) и средств допускового контроля (СДК), принадлежащих АО «НИИЭМ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265805Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) и средств допускового контроля (СДК), принадлежащих АО «НИИЭМ»Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110265805

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) и средств допускового контроля (СДК), принадлежащих АО «НИИЭМ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_.doc

    Извещение__1_.docx

    Проект_договора.doc

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.docx

    Протокол_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НИИЭМ

    Юридический адрес

    143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,

    Почтовый адрес

    143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 994-53-48

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@niiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеева Виктория Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) и средств допускового контроля (СДК), принадлежащих АО «НИИЭМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 11:00 GMT +319.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265805Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) и средств допускового контроля (СДК), принадлежащих АО «НИИЭМ»Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 11:0019.05.2021 11:0019.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110265805Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) и средств допускового контроля (СДК), принадлежащих АО «НИИЭМ»Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265805Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) и средств допускового контроля (СДК), принадлежащих АО «НИИЭМ»Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ) и средств допускового контроля (СДК), принадлежащих АО «НИИЭМ»

    Начальная цена

    169 802,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По заявке Заказчика, в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д.11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО НИИЭМ

    Адрес местонахождения

    143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,

    143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.150

    Услуги федерального государственного метрологического надзора

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931469/name/60a62c0a2e9fe0.16263433

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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