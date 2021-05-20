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    Главная / Торги / Поставка и установка системы «Электронная очередь» на объекте Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12

    Поставка и установка системы «Электронная очередь» на объекте Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265859Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка системы "Электронная очередь" по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12г. Уфа, ул. Новомостовая, д.8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110265859

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и установка системы «Электронная очередь» на объекте Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_запрос_котировок__ЭТП.docx

    Протокол_рассмотрения_и_оценки_заявок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
    Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ

    Юридический адрес

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Почтовый адрес

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Контактный телефон

    +34 724 655 333 доб. 0107

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yu.raykova@mfcrb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Райкова Юлия Арсентьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Уфа, ул. Новомостовая, д.8

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и установка системы "Электронная очередь" по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 13:00 GMT +320.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265859Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка системы "Электронная очередь" по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12г. Уфа, ул. Новомостовая, д.8

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 13:0020.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110265859Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка системы "Электронная очередь" по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12г. Уфа, ул. Новомостовая, д.8

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265859Подведение итогов не позднее Поставка и установка системы "Электронная очередь" по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12г. Уфа, ул. Новомостовая, д.8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка системы "Электронная очередь" по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12

    Начальная цена

    484 345,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сумме, равной стоимости фактически выполненных Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки унифицированной формы КС-3 и на основании предоставленного Подрядчиком счета/ счета – фактуры. Условия выполнения работ: в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к извещению о проведении закупки) и проекта договора (Приложение №6 к извещению о проведении закупки)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РГАУ МФЦ
    Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ

    Адрес местонахождения

    450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8

    Классификатор ОКПД2

    33.20.2

    Услуги по монтажу оборудования общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932675/name/60a75c0404d871.03380998

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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