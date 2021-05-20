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Номер извещения
32110265859
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и установка системы «Электронная очередь» на объекте Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Почтовый адрес
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
Контактный телефон
+34 724 655 333 доб. 0107
Факс
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Адрес электронной почты
yu.raykova@mfcrb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Райкова Юлия Арсентьевна
Место рассмотрения предложений
г. Уфа, ул. Новомостовая, д.8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и установка системы "Электронная очередь" по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 13:00 GMT +320.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265859Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка системы "Электронная очередь" по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12г. Уфа, ул. Новомостовая, д.8
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 13:0020.05.2021 13:0020.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110265859Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка системы "Электронная очередь" по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12г. Уфа, ул. Новомостовая, д.8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка системы "Электронная очередь" по адресу: Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12
Начальная цена
484 345,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в Техническом задании (Приложение №1 к извещению о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Башкортостан, с. Акъяр, ул. Батанова, д. 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РГАУ МФЦ
Все закупки и тендеры РГАУ МФЦ
Адрес местонахождения
450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новомостовая, 8
33.20.2
33.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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