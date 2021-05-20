Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сумме, равной стоимости фактически выполненных Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки унифицированной формы КС-3 и на основании предоставленного Подрядчиком счета/ счета – фактуры. Условия выполнения работ: в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к извещению о проведении закупки) и проекта договора (Приложение №6 к извещению о проведении закупки)