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    Главная / Торги / О поставке Агрегатов воздушно-отопительных, вентиляторов, дефлекторов и калориферов

    О поставке Агрегатов воздушно-отопительных, вентиляторов, дефлекторов и калориферов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105611Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О поставке Агрегатов воздушно-отопительных, вентиляторов, дефлекторов и калориферов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105611_second_parts_protocol.rtf

    Lot__АВО_вентилятор__калорифер.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-88 доб. 72331

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    VOlejnikova@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олейникова Вероника Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно закупочной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 18:00 GMT +321.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105611Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 18:0021.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105611Дата и время вскрытия заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2021 18:0021.06.2021 18:0021.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105611Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 18:0021.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105611Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно закупочной документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    28.25.2

    Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946817/name/60b8d7986a7186.98003682

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат воздушно-отопительный АП-5-50Р1 исп. вентилятора: взрывозащищенный ТУ 22-119-58-94"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Вентилятор ВО 06-300 В №4 исп.2, с взрывозащ. эл/дв 0,25 кВт/1500 об.мин. с каб. вводом с внутр. резьб. G3/4 ТУ 4861-002-85589750-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вентилятор ВО-06-300 №4В исп.2 с взрывозащ. эл/дв 0,25 кВт/1500 об.мин.с каб.ввод. с внут. резьбой G3/4 ТУ 4861-002-85589750-2008"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Калорифер КП-СК 3-6 ТУ 4864-001-85589750-2010"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Электрокалорифер КЭВ-21М ТУ 3442-011-12589972-2001"

    Кол-во: 6

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