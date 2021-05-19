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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110265742
Уникальный номер закупки
482723
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по выполнению инженерно-геодезических изысканий и разработке проектно-сметной документации по заявкам Заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
Почтовый адрес
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
Контактный телефон
+7 818 268-35-36
Факс
+7 818 268-10-08
Адрес электронной почты
RakutYA@arhgpgr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ракуть Яна Андреевна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ проектно-изыскательских
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ проектно-изыскательских
Начальная цена
2 784 723,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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