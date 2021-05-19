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Номер извещения
32110266024
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы мониторинга ГЛОНАСС, включая выполнение сервисного обслуживания оборудования, установленного на автотранспортных средствах АО "Рязаньгоргаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
11.05.2021 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Почтовый адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Контактный телефон
+7 4912 93-73-76
Факс
+7 4912 93-73-33
Адрес электронной почты
evg@gorgaz.ryazan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гамазкова Елена Валериевна
Место рассмотрения предложений
390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы мониторинга ГЛОНАСС, включая выполнение сервисного обслуживания оборудования установленного на автотранспортных средствах АО "Рязаньгоргаз"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 23:5925.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266024Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы мониторинга ГЛОНАСС, включая выполнение сервисного обслуживания оборудования установленного на автотранспортных средствах АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы мониторинга ГЛОНАСС, включая выполнение сервисного обслуживания оборудования установленного на автотранспортных средствах АО "Рязаньгоргаз"
Начальная цена
2 410 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть» к Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, в соответствии с Технической частью Документации (Приложение № 2) и проектом договора (Приложение № 1 к Документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
61.90.10.110
61.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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