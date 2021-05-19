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Номер извещения
32110265697
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт спортивного зала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460526, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Самородово, Школьная, 34
Почтовый адрес
460526, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Самородово, Школьная, 34
Контактный телефон
+7 3532 39-35-27
Факс
Адрес электронной почты
70@orenschool.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мироновская Людмила Александровна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Капитальный ремонт спортивного зала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 16:00 GMT +319.05.2021 16:0019.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265697Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт спортивного залаОренбург
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 12:0020.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110265697Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт спортивного залаОренбург
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 12:0020.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265697Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт спортивного залаОренбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт спортивного зала
Начальная цена
2 662 117,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОАУ СОШ № 70
Все закупки и тендеры МОАУ СОШ № 70
Адрес местонахождения
460526, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Самородово, Школьная, 34
43
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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