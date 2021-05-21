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Номер извещения
32110265645
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) фронтального погрузчика одноковшового
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
Контактный телефон
+7 915 942-95-70
Факс
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Адрес электронной почты
chernovamv@ekoin-norsi.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) фронтального погрузчика одноковшового
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265645Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) фронтального погрузчика одноковшового607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110265645Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) фронтального погрузчика одноковшового607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 17:0021.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265645Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) фронтального погрузчика одноковшового607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
21.05.202121.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265645Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) фронтального погрузчика одноковшового607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) фронтального погрузчика одноковшового
Начальная цена
4 914 937,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭКОИН - НОРСИ
Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
64.9
64.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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