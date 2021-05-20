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    Главная / Торги / ЗП №584/ЗП - Оборудование для электротехнической лаборатории ТЭЦ-9 (ОНТМ) для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P101482)

    ЗП №584/ЗП - Оборудование для электротехнической лаборатории ТЭЦ-9 (ОНТМ) для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P101482)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265597Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №584/ЗП - Оборудование для электротехнической лаборатории ТЭЦ-9 (ОНТМ) для нужд ТЭЦ-9 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101482)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110265597

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №584/ЗП - Оборудование для электротехнической лаборатории ТЭЦ-9 (ОНТМ) для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P101482)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 13:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    584_ЗП_1_237_МЭ_24.06.2021.zip

    584_ЗП_Перенос_ДВ.zip

    584_ЗП_Корректировка.zip

    584_ZP_14.05.21.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 448

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ipianovskii@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пьяновский Илья Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №584/ЗП - Оборудование для электротехнической лаборатории ТЭЦ-9 (ОНТМ) для нужд ТЭЦ-9 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101482)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.08.202105.08.2021 23:5905.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265597Подведение итогов не позднее ЗП №584/ЗП - Оборудование для электротехнической лаборатории ТЭЦ-9 (ОНТМ) для нужд ТЭЦ-9 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101482)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №584/ЗП - Оборудование для электротехнической лаборатории ТЭЦ-9 (ОНТМ) для нужд ТЭЦ-9 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101482)

    Начальная цена

    2 410 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Мосэнерго
    Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/966513/name/60d59709dda226.81464190

    25.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №584/ЗП - Оборудование для электротехнической лаборатории ТЭЦ-9 (ОНТМ) для нужд ТЭЦ-9 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101482)"

    Кол-во: 1

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    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:41
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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