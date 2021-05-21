Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата - в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предоставления подрядчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ срок - в течение 49 календарных дней со дня заключения Договора