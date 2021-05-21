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Номер извещения
32110265578
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-788 с.ш. №3 авт. 2; вновь смонтированной панели ЩО на с.ш. №4 до ВРУ-0,4 кВ №1 уличного исполнения заявителя. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-788 с.ш. №3 авт. 1; вновь смонтированной панели типа ЩО на с.ш. №4 до ВРУ-0,4 кВ №2 уличного исполнения заявителя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.05.2021 13:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Работы по строительству: - 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-788 с.ш. №3 авт. 2; вновь смонтированной панели ЩО на с.ш. №4 до ВРУ-0,4 кВ №1 уличного исполнения заявителя; - 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-788 с.ш. №3 авт. 1; вновь смонтированной панели типа ЩО на с.ш. №4 до ВРУ-0,4 кВ №2 уличного исполнения заявителя
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 15:3026.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265578Подведение итогов не позднее Работы по строительству: - 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-788 с.ш. №3 авт. 2; вновь смонтированной панели ЩО на с.ш. №4 до ВРУ-0,4 кВ №1 уличного исполнения заявителя; - 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-788 с.ш. №3 авт. 1; вновь смонтированной панели типа ЩО на с.ш. №4 до ВРУ-0,4 кВ №2 уличного исполнения заявителяСаранск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству: - 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-788 с.ш. №3 авт. 2; вновь смонтированной панели ЩО на с.ш. №4 до ВРУ-0,4 кВ №1 уличного исполнения заявителя; - 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-788 с.ш. №3 авт. 1; вновь смонтированной панели типа ЩО на с.ш. №4 до ВРУ-0,4 кВ №2 уличного исполнения заявителя
Начальная цена
591 719,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РМ, г. Саранск, ул. КраснаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
42.22.22
42.22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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