Об оказании услуг по аттестации 24 сварщиков, одного специалиста сварочного производства III уровня и продление срока действия удостоверения 33 сварщиков в НАКС, «Завод БКУ» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105605 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Об оказании услуг по аттестации 24 сварщиков, одного специалиста сварочного производства III уровня и продление срока действия удостоверения 33 сварщиков в НАКС, «Завод БКУ» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»

Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг Юридический адрес 117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4 Почтовый адрес 117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4 Контактный телефон +7 3452 54-68-88 доб. 72216 Факс +7 495 783-05-69 Адрес электронной почты VPoddubnyy@zbku.ru Ф.И.О. контактного лица Поддубный Виталий Аркадьевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru