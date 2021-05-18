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    Главная / Торги / Об оказании услуг по аттестации 24 сварщиков, одного специалиста сварочного производства III уровня и продление срока действия удостоверения 33 сварщиков в НАКС, «Завод БКУ» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени.

    Об оказании услуг по аттестации 24 сварщиков, одного специалиста сварочного производства III уровня и продление срока действия удостоверения 33 сварщиков в НАКС, «Завод БКУ» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105605Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105605

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Об оказании услуг по аттестации 24 сварщиков, одного специалиста сварочного производства III уровня и продление срока действия удостоверения 33 сварщиков в НАКС, «Завод БКУ» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Lot_аттестация_в_НАКС.doc

    Техническое_задание_на_аттестацию_сварщиков_завода_БКУ_в_НАКС.pdf

    ГП105605_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 3452 54-68-88 доб. 72216

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    VPoddubnyy@zbku.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поддубный Виталий Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно закупочной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 18:00 GMT +318.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105605Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 18:0018.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105605Дата и время вскрытия заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 18:0018.06.2021 18:0018.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105605Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 18:0018.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105605Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно закупочной документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19.900

    Услуги по профессиональному обучению прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1018494/name/6127488b337a84.20950855

    26.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аттестация сварщика (специалиста сварочного производства I уровня)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Аттестация специалиста сварочного производства III уровня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Продление удостоверения сварщика"

    Кол-во: 33

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