www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105605
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Об оказании услуг по аттестации 24 сварщиков, одного специалиста сварочного производства III уровня и продление срока действия удостоверения 33 сварщиков в НАКС, «Завод БКУ» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 3452 54-68-88 доб. 72216
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
VPoddubnyy@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поддубный Виталий Аркадьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно закупочной документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 18:00 GMT +318.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105605Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 18:0018.05.2021 18:0018.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105605Дата и время вскрытия заявок Согласно закупочной документацииМосква
Подведение итогов не позднее
18.06.2021 18:0018.06.2021 18:0018.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105605Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно закупочной документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
85.42.19.900
Документация лота
Кол-во: 24
Кол-во: 1
Кол-во: 33
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.