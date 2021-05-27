Лот 1

Конкурс №133/К - Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Техническое перевооружение маслонасосов системы смазки подшипников турбины и уплотнений вала генератора» на филиалах ПАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21) для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101472)