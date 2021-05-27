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    Главная / Торги / на право заключения договора на выполнение строительно- монтажных работ на объекте: Реконструкция ГРП котельной Шереметьево-2 (газовое оборудование) АО «МАШ»

    на право заключения договора на выполнение строительно- монтажных работ на объекте: Реконструкция ГРП котельной Шереметьево-2 (газовое оборудование) АО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 11:3027.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267362Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте Реконструкция ГРП котельной Шереметьево-2 (газовое оборудование) АО «МАШ». ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110267362

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на выполнение строительно- монтажных работ на объекте: Реконструкция ГРП котельной Шереметьево-2 (газовое оборудование) АО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 18:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_885_от_23.06.2021_г._Часть_2__.docx

    Документация.docx

    Приложение_к_Техническому_заданию_01.zip

    Приложение_к_Техническому_заданию_02.zip

    Приложение_к_Техническому_заданию_03.zip

    Приложение_к_Техническому_заданию_04.zip

    Приложение_к_Техническому_заданию_05.zip

    Приложение_к_Техническому_заданию_06.zip

    Приложение_к_Техническому_заданию_07.zip

    Приложение_к_Техническому_заданию_08.zip

    Приложение_к_Техническому_заданию_09.zip

    Приложение__1_к_Договору_Общие_условия.docx

    Приложение__2_к_Договору_Техническое_задание.docx

    Приложение__3_к_Договору_Сводный_сметный_расчет.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Стукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте Реконструкция ГРП котельной Шереметьево-2 (газовое оборудование) АО «МАШ».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.202123.06.2021 09:3023.06.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267362Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте Реконструкция ГРП котельной Шереметьево-2 (газовое оборудование) АО «МАШ». Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте Реконструкция ГРП котельной Шереметьево-2 (газовое оборудование) АО «МАШ».

    Начальная цена

    56 227 270,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер. Зона южного терминального комплекса (ЮТК), котельная Шереметьево-2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/969013/name/60dae4b4e264a4.46849688

    29.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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