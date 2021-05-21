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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105607
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по транспортным пассажирским перевозкам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
YZakhodyakin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заходякин Яков Александрович
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по транспортным пассажирским перевозкам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 18:00 GMT +321.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105607Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортным пассажирским перевозкамЦАО
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 18:0021.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105607Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по транспортным пассажирским перевозкамЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортным пассажирским перевозкам
Начальная цена
3 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
49.31
Документация лота
Кол-во:
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