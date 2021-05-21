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    Главная / Торги / Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105606Дата и время окончания срока приема заявок Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии АО «Газпром газораспределение Пермь» ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105606

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_127_2021_ЗП.doc

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Протокол_итоговый_127_2021_ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105606Дата и время окончания срока приема заявок Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105606Дата и время вскрытия заявок Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермь

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2021 12:0024.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105606Подведение итогов не позднее Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105606Подведение итогов не позднее Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии АО «Газпром газораспределение Пермь» Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Начальная цена

    95 225 820,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    64.99.1

    Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934783/name/60ab9a4fe822f5.32034601

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии "

    Кол-во: 1

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