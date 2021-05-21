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    Главная / Торги / ЗП №583/ЗП - Поставка регуляторов впрысков ЭК № 2 и ЭК № 6 на ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P101456)

    ЗП №583/ЗП - Поставка регуляторов впрысков ЭК № 2 и ЭК № 6 на ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P101456)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265495Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №583/ЗП - Поставка регуляторов впрысков ЭК № 2 и ЭК № 6 на ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-22 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101456)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110265495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №583/ЗП - Поставка регуляторов впрысков ЭК № 2 и ЭК № 6 на ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P101456)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 12:46

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    583_ЗП_1_235_МЭ_17.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 316

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vgordeev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №583/ЗП - Поставка регуляторов впрысков ЭК № 2 и ЭК № 6 на ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-22 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101456)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202119.08.2021 23:5919.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265495Подведение итогов не позднее ЗП №583/ЗП - Поставка регуляторов впрысков ЭК № 2 и ЭК № 6 на ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-22 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101456)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №583/ЗП - Поставка регуляторов впрысков ЭК № 2 и ЭК № 6 на ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-22 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101456)

    Начальная цена

    1 544 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Мосэнерго
    Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/959992/name/60cc82d974a970.23781847

    18.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №583/ЗП - Поставка регуляторов впрысков ЭК № 2 и ЭК № 6 на ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-22 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101456)"

    Кол-во: 1

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