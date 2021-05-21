Лот 1

ЗП №583/ЗП - Поставка регуляторов впрысков ЭК № 2 и ЭК № 6 на ТЭЦ-22 – филиал ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-22 филиала ПАО "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G21P101456)