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    Главная / Торги / Разработка проекта водозабора (2 лота)

    Разработка проекта водозабора (2 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 08:0028.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265440Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта водозабора участка 4А ачимовских отложений Уренгойского НГКМНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110265440

    Уникальный номер закупки

    1/0135/АД2020/11052021

    Номер закупки

    1/0135/АД2020/11052021

    Наименование закупки

    Разработка проекта водозабора (2 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110265440_Изменение_1_20.05.2021

    3.3.1._Протокол_ЕИС_1_0135_лот_1.docx

    3.3.2._Протокол_ЕИС_1_0135_лот_2.docx

    ДКО.rar

    Изменение_сроков_20.05.2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Контактный телефон

    +7 34949 1-20-38 доб. 457

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.g.voinova@achimdevelopment.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнова Анжелика Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проекта водозабора участка 4А ачимовских отложений Уренгойского НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265440Подведение итогов не позднее Разработка проекта водозабора участка 4А ачимовских отложений Уренгойского НГКМНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проекта водозабора участка 4А ачимовских отложений Уренгойского НГКМ

    Начальная цена

    650 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ДКО

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДКОРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДКО
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947627/name/60b9ed6d4d7b11.59760365

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Разработка проекта водозабора участка 5А ачимовских отложений Уренгойского НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265440Подведение итогов не позднее Разработка проекта водозабора участка 5А ачимовских отложений Уренгойского НГКМНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проекта водозабора участка 5А ачимовских отложений Уренгойского НГКМ

    Начальная цена

    650 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ДКО

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДКОРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДКО
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947640/name/60b9ee82701674.40589094

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора"

    Кол-во: 1.00000

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