Предмет договора

Лот № 2. Передвижной автомобильный газовый заправщик №752 1) Регистрационный знак 4969 ак 42 2) Год выпуска: 2009 г. 3) Состояние Техническое состояние бортового прицепа: Пробег – 30 047 км., капитальный ремонт не проводился, фактический срок эксплуатации с 2009 г., повреждения отсутствуют, элементы сцепного устройства в удовлетворительном состоянии. Техническое состояние блок-бокса технологического: 20 из 48 баллонов БА-185.24,5 не прошли плановое техническое освидетельствование и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Все остальное оборудование в полном комплекте в удовлетворительном состоянии. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный округ, д. Осиновка.