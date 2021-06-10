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Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортные средства (2 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк». Лот № 2. Передвижной автомобильный газовый заправщик №752
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, д. Осиновка.
Номер извещения
ГП105599
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 2. Передвижной автомобильный газовый заправщик №752 1) Регистрационный знак 4969 ак 42 2) Год выпуска: 2009 г. 3) Состояние Техническое состояние бортового прицепа: Пробег – 30 047 км., капитальный ремонт не проводился, фактический срок эксплуатации с 2009 г., повреждения отсутствуют, элементы сцепного устройства в удовлетворительном состоянии. Техническое состояние блок-бокса технологического: 20 из 48 баллонов БА-185.24,5 не прошли плановое техническое освидетельствование и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Все остальное оборудование в полном комплекте в удовлетворительном состоянии. Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный округ, д. Осиновка.
Начальная цена
1608378.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
160837.80
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
11-05-2021 12:40 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.06.2021 18:00
Дата и время проведения
11.06.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
3) Состояние Техническое состояние бортового прицепа: Пробег – 30 047 км., капитальный ремонт не проводился, фактический срок эксплуатации с 2009 г., повреждения отсутствуют, элементы сцепного устройства в удовлетворительном состоянии. Техническое состояние блок-бокса технологического: 20 из 48 баллонов БА-185.24,5 не прошли плановое техническое освидетельствование и не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Все остальное оборудование в полном комплекте в удовлетворительном состоянии.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
160837.8
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
inbox@gazpromdk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3842 52-50-48
Адрес местонахождения продавца/инициатора
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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