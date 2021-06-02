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    Главная / Торги / Предохранитель плавкий 3NC

    Предохранитель плавкий 3NC

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105596Дата и время окончания срока приема заявок Предохранители 3NCИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105596

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предохранитель плавкий 3NC

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КК__предохранители_апрель_2021.xlsx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_1_предохр_Апрель_2021.doc

    заявка_предохранители.pdf

    тех._задание_1.pdf

    ПОСТАВКА___СНАБЖЕНИЕ_ред._Декабрь_2020.doc

    спецификация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-02-04

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    merzlyakovaef@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мерзлякова Эльмира Фаиловна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предохранители 3NC

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2021 11:00 GMT +302.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105596Дата и время окончания срока приема заявок Предохранители 3NCИжевск

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2021 11:0001.07.2021 11:0001.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105596Подведение итогов не позднее Предохранители 3NCИжевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.07.202101.07.2021 11:0001.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105596Подведение итогов не позднее Предохранители 3NCИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предохранители 3NC

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предохранители 3NC - 50 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    42600, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6. ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. Ижевск. Оплата в течение 60 дней с момента поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предохранители"

    Кол-во: 50

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