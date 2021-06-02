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Номер извещения
ГП105596
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предохранитель плавкий 3NC
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-02-04
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
merzlyakovaef@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мерзлякова Эльмира Фаиловна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предохранители 3NC
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2021 11:00 GMT +302.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105596Дата и время окончания срока приема заявок Предохранители 3NCИжевск
Подведение итогов не позднее
01.07.2021 11:0001.07.2021 11:0001.07.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105596Подведение итогов не позднее Предохранители 3NCИжевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предохранители 3NC
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предохранители 3NC - 50 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
42600, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6. ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
26.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
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