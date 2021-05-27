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    Главная / Торги / Поставка твердосплавного инструмента ISCAR на 2021 год.

    Поставка твердосплавного инструмента ISCAR на 2021 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110265497Дата и время окончания срока приема заявок Поставка твердосплавного инструмента ISCAR на 2021 год.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110265497

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка твердосплавного инструмента ISCAR на 2021 год.

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_221_2_ОА_мсп__твердосплавн._инструмент_Итоги.docx

    Приложение__1._НМЦД.xlsx

    Пр._2_Техническое_задание.docx

    Аукцион_для_МСП_без_КО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27526

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврентьева Александра Ниловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка твердосплавного инструмента ISCAR на 2021 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 11:0016.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110265497Подведение итогов не позднее Поставка твердосплавного инструмента ISCAR на 2021 год.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка твердосплавного инструмента ISCAR на 2021 год.

    Начальная цена

    873 463,34

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    323 781,07 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951819/name/60c0a2a2b0ce17.33545472

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 19350.00000

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