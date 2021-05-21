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    Главная / Торги / Поставка режущих пластин по чертежам для линии Хетран и СВХ - 180

    Поставка режущих пластин по чертежам для линии Хетран и СВХ - 180

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105601Дата и время окончания срока приема заявок Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт. ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105601

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка режущих пластин по чертежам для линии Хетран и СВХ - 180

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 12:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Тех._Задания_на_Хетран_и_СВХ_180.pdf

    Пластина_Хетран_Ч.550.2007_0001_с_изм._в.jpg

    Резец_Ч._1_355.000_СБ.pdf

    Договор_2021.doc

    Спецификация_на_покупку_ТМЦ.doc

    Приглашение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-06-51

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    ilinams@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Мария Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105601Дата и время окончания срока приема заявок Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт. Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105601Подведение итогов не позднее Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт. Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105601Подведение итогов не позднее Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт. Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительны: - отсрочка платежа - взаимозачет металлопродукцией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    25.73.40.272

    Резцы твердосплавные

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8)"

    Кол-во: 300

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