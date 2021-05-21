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Номер извещения
ГП105601
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка режущих пластин по чертежам для линии Хетран и СВХ - 180
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-06-51
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
ilinams@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Мария Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105601Дата и время окончания срока приема заявок Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт. Ижевск
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 11:0026.05.2021 11:0026.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105601Подведение итогов не позднее Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт. Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Пластина режущая Ч.550.2007-0001 изм.в - 400 шт. Резец Ч. 1-355.000СБ (Т14К8) - 300 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
25.73.40.276
25.73.40.272
25.73.60.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Кол-во: 300
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