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Номер извещения
ГП105589
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4081
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.usoltseva@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Усольцева Анастасия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 12:30 GMT +331.05.2021 12:3031.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105589Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКММосква
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 16:0004.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105589Подведение итогов не позднее Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
25.93.15.120
Документация лота
Кол-во: 7500
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
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