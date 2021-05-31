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    Главная / Торги / Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКМ

    Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 12:3031.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105589Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105589

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП105589_ЭТП.pdf

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2021.docx

    ПРИЛОЖЕНИЕ___2__2.1_2.4.___ОСОБЫЕ_УСЛОВИЯ.docx

    2._Запрос_ТКП_для_ЭТП_ГПБ__Электроды_ЧНГКМ_.xlsx

    ПРИЛОЖЕНИЕ___1___ОБРАЗЕЦ_СПЕЦИФИКАЦИИ_К_ТИПОВОМУ_ДОГОВОРУ_ПОСТАВКИ.docx

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___кор.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4081

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.usoltseva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усольцева Анастасия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 12:30 GMT +331.05.2021 12:3031.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105589Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 16:0004.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105589Подведение итогов не позднее Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 16:0004.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105589Подведение итогов не позднее Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочных электродов для нужд Чаяндинского НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/977604/name/60e6b462057ea9.90851003

    08.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроды УОНИ-13/55 д.4,0 мм. Сертификат, НАКС"

    Кол-во: 7500

    "Позиция 2"

    "Электроды LB-52U д.2,6 мм. Сертификат, НАКС"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Электроды ОК 61.35 d 2,5 мм Сертификат, НАКС"

    Кол-во: 20

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