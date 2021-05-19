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Номер извещения
32110267244
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос оферт в электронной форме
Дата публикации
11.05.2021 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
Почтовый адрес
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
Контактный телефон
+7 495 958-29-11
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@rea.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гумирова Диана Маратовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 09:30 GMT +319.05.2021 09:3019.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 09:3019.05.2021 09:3019.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110267244Дата и время вскрытия заявок Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.202120.05.2021 23:5920.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267244Подведение итогов не позднее Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Начальная цена
1 074 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Адрес местонахождения
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
10.20.25.190
47.29
Документация лота
Кол-во: 6250.00000
Кол-во: 2000.00000
Кол-во: 6250.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 500.00000
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