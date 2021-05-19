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    Главная / Торги / Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:3019.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110267244

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос оферт в электронной форме

    Дата публикации

    11.05.2021 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Обоснование_цены.docx

    Договор.doc

    20.05.2021_Итоговый_протокол_ЗОф___Онигири_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Юридический адрес

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    Почтовый адрес

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Контактный телефон

    +7 495 958-29-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rea.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гумирова Диана Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 09:30 GMT +319.05.2021 09:3019.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110267244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 09:3019.05.2021 09:3019.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110267244Дата и время вскрытия заявок Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 23:5920.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110267244Подведение итогов не позднее Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка онигири для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Начальная цена

    1 074 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Адрес местонахождения

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Классификатор ОКПД2

    10.20.25.190

    Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    47.29

    Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931867/name/60a6503a128f16.09927718

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Онигири ”Уаро!” с крабом"

    Кол-во: 6250.00000

    "Позиция 2"

    "Онигири ”Уаро!” с лососем"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 3"

    "Онигири ”Уаро!” Филадельфия"

    Кол-во: 6250.00000

    "Позиция 4"

    "Онигири ”Уаро!” с курицей"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 5"

    "Онигири ”Уаро!” с тунцом"

    Кол-во: 500.00000

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