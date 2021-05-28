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Номер извещения
ГП105592
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 12:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-12
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
kistkinaea@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Кисткина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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«Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 12:30 GMT +328.05.2021 12:3028.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105592Дата и время окончания срока приема заявок «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 12:3028.05.2021 12:3028.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105592Дата и время вскрытия заявок «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»Междуреченск
Подведение итогов не позднее
19.07.2021 06:0019.07.2021 06:0019.07.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105592Подведение итогов не позднее «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652877, Россия, Кемеровская область – Кузбасс», ул. Юности, 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
71.20.14.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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