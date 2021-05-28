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    Главная / Торги / «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»

    «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 12:3028.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105592Дата и время окончания срока приема заявок «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105592

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ__ЗП__договор_Участника_.doc

    Техническое_задание_скоррект.doc

    Приложение___1_к_тех._заданию_21_22гг.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-12

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    kistkinaea@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисткина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 12:30 GMT +328.05.2021 12:3028.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105592Дата и время окончания срока приема заявок «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 12:3028.05.2021 12:3028.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105592Дата и время вскрытия заявок «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2021 06:0019.07.2021 06:0019.07.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105592Подведение итогов не позднее «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.202119.07.2021 06:0019.07.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105592Подведение итогов не позднее «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877, Россия, Кемеровская область – Кузбасс», ул. Юности, 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    71.20.14.000

    Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Технический осмотр хозяйственного транспорта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление в 2020- 2021 г.»"

    Кол-во: 1

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