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Номер извещения
ГП105597
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ДМУ-15 Устройство светофоров (Лобня-Шереметьево)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 258-94-58
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
o.mirzaeva@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Мирзаева Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 16:30 GMT +317.05.2021 16:3017.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105597Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 16:3017.05.2021 16:3017.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105597Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".Москва
Подведение итогов не позднее
15.06.2021 19:0015.06.2021 19:0015.06.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105597Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации. Главный эксперт по договорной работе ООО "ДМУ" Костылев Кирилл Валерьевич (тел.: +7(906)764-26-56, mail: k.kostylev@stroytransgaz.com).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
43.21.10
42.11
Документация лота
Кол-во:
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