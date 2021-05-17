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    Главная / Торги / ДМУ-15 Устройство светофоров (Лобня-Шереметьево)

    ДМУ-15 Устройство светофоров (Лобня-Шереметьево)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 16:3017.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105597Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105597

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ДМУ-15 Устройство светофоров (Лобня-Шереметьево)

    Наименование закупки

    ДМУ-15 Устройство светофоров (Лобня-Шереметьево)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    11.05.2021 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы_по_лоту.rar

    ТЗ.docx

    Типовой_договор_Лобня.docx

    Анкета_участника_новая.docx

    Список_документов_направляемых_участниками.xlsx

    ВОР.xlsx

    РД_и_ПД.rar

    ГП105597_Protocol_Итог.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 258-94-58

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    o.mirzaeva@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирзаева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 16:30 GMT +317.05.2021 16:3017.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105597Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 16:3017.05.2021 16:3017.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105597Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2021 19:0015.06.2021 19:0015.06.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105597Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 19:0015.06.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105597Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству светофоров в рамках реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации. Главный эксперт по договорной работе ООО "ДМУ" Костылев Кирилл Валерьевич (тел.: +7(906)764-26-56, mail: k.kostylev@stroytransgaz.com).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ - 01.06.2021-31.08.2021
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10

    Работы электромонтажные

    42.11

    Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/956385/name/60c8caf69be664.14164866

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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