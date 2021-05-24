Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и проведение инструментальных исследований (измерений) в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий программы производственного контроля на объектах ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105586 Уникальный номер закупки 14-2021 Номер закупки 14-2021 Наименование закупки Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и проведение инструментальных исследований (измерений) в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий программы производственного контроля на объектах ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ Юридический адрес 629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28 Почтовый адрес 629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28 Контактный телефон +7 34997 4-50-93 Факс +7 34997 4-58-25 Адрес электронной почты EKuznetsova@tsng.novatek.ru Ф.И.О. контактного лица Кузнецова Елена Геннадьевна Место рассмотрения предложений Тюменская область Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru