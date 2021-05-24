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Номер извещения
ГП105586
Уникальный номер закупки
14-2021
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и проведение инструментальных исследований (измерений) в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий программы производственного контроля на объектах ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
11.05.2021 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-93
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
EKuznetsova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и проведение инструментальных исследований (измерений) в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий программы производственного контроля на объектах ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 12:00 GMT +324.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105586Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и проведение инструментальных исследований (измерений) в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий программы производственного контроля на объектах ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 12:0024.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105586Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и проведение инструментальных исследований (измерений) в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий программы производственного контроля на объектах ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».Тюменская область
Подведение итогов не позднее
21.06.2021 18:0021.06.2021 18:0021.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105586Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и проведение инструментальных исследований (измерений) в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий программы производственного контроля на объектах ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».Тюменская область
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.202121.06.2021 18:0021.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105586Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и проведение инструментальных исследований (измерений) в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий программы производственного контроля на объектах ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».Тюменская область
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и проведение инструментальных исследований (измерений) в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий программы производственного контроля на объектах ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
71.20.19.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1478
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