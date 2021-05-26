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    Главная / Торги / Закупка масел и технических жидкостей для объектов ЧНГКМ и КГКМ

    Закупка масел и технических жидкостей для объектов ЧНГКМ и КГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 14:3626.05.2021 14:36Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105678Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел и технических жидкостей для объектов ЧНГКМ и КГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105678

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка масел и технических жидкостей для объектов ЧНГКМ и КГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    2._Документация_открытого_запроса_цен.docx

    4._Приложение__2_Особые_условия_к_договорам_2.0.docx

    3._Спецификация_ООО_ГАС.docx

    1._Договор_поставки_ООО_ГАС.DOC

    6._ТКП_Закупка_масел_и_технических_жидкостей_для_объектов_ЧНГКМ_и_КГКМ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    v.fedina@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федина Валерия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка масел и технических жидкостей для объектов ЧНГКМ и КГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 14:36 GMT +326.05.2021 14:3626.05.2021 14:36Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105678Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел и технических жидкостей для объектов ЧНГКМ и КГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105678Подведение итогов не позднее Закупка масел и технических жидкостей для объектов ЧНГКМ и КГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105678Подведение итогов не позднее Закупка масел и технических жидкостей для объектов ЧНГКМ и КГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка масел и технических жидкостей для объектов ЧНГКМ и КГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/970579/name/60dc639f875ec7.45595868

    30.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость охлаждающая Антифриз Gazpromneft SF12 концентрат"

    Кол-во: 16400

    "Позиция 2"

    "Контейнер 20-ф невозвратный (Антифриз Gazpromneft SF12 концентрат)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Масло гидравлическое ВМГЗ -60С"

    Кол-во: 17320

    "Позиция 4"

    "Контейнер 20-ф невозвратный (ВМГЗ -60С)"

    Кол-во: 1

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