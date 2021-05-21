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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции

    Поставка трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105585Дата и время окончания срока приема заявок Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671MМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    11.05.2021 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    ТЗ_Лот_2.docx

    ГП105585_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105585_second_parts_protocol__2_.rtf

    Проект_Договора.doc

    Тендерная_документация__1_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    495 доб. 662-10-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    boris.denikin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Деникин Борис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671M

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105585Дата и время окончания срока приема заявок Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671MМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105585Дата и время вскрытия заявок Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671MМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2021 18:0002.06.2021 18:0002.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105585Подведение итогов не позднее Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671MМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 18:0002.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105585Подведение итогов не позднее Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671MМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671M

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/942850/name/60b5d4a2d402e0.82099384

    04.06.2021

    Техническое задание

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671M"

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105585Дата и время окончания срока приема заявок Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105585Дата и время вскрытия заявок Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2021 18:0002.06.2021 18:0002.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105585Подведение итогов не позднее Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 18:0002.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105585Подведение итогов не позднее Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947294/name/60b9cd57e11427.56597059

    04.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85"

    Кол-во: 12

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