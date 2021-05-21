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Номер извещения
ГП105585
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
495 доб. 662-10-40
Факс
--
Адрес электронной почты
boris.denikin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Деникин Борис Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671M
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105585Дата и время окончания срока приема заявок Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671MМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105585Дата и время вскрытия заявок Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671MМосква
Подведение итогов не позднее
02.06.2021 18:0002.06.2021 18:0002.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105585Подведение итогов не позднее Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671MМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба 762x15,88x14500 SA671 Gr.CFE 70, Spec.SA-671M
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24.20
Документация лота
Кол-во: 10
Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105585Дата и время окончания срока приема заявок Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105585Дата и время вскрытия заявок Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85Москва
Подведение итогов не позднее
02.06.2021 18:0002.06.2021 18:0002.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105585Подведение итогов не позднее Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба тип 3 –Т 630х14х14500-К 50 ГОСТ 20295-85
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24.20
Документация лота
Кол-во: 12
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