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    Главная / Торги / Открытый запрос (ценовых) котировок на право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт»

    Открытый запрос (ценовых) котировок на право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2021 16:0007.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105583Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105583

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос (ценовых) котировок на право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__тепловая_завеса_.docx

    Приложение_к_Документации__1_Договор_спецификация.doc

    Приложение__1_к_Заявке___описание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕТРАНСПОРТ
    Все закупки и тендеры АО НЕФТЕТРАНСПОРТ

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н

    Контактный телефон

    +7 812 332-21-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    martynov.vy@neftetransport.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартынов Вадим Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2021 16:00 GMT +307.06.2021 16:0007.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105583Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2021 16:0007.06.2021 16:0007.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105583Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 12:0015.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105583Подведение итогов не позднее Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕТРАНСПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЕФТЕТРАНСПОРТ
    Все закупки и тендеры АО НЕФТЕТРАНСПОРТ

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 18, Лит. А, пом 19-Н

    Классификатор ОКПД2

    N

    УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    28.13.32

    Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов

    46.69.19

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    29.32.30.260

    Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и детали

    28.25.12

    Оборудование для кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КЭВ-12П4060Е"

    Кол-во: 5

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