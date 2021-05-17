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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105587
Уникальный номер закупки
АГПЗ-КП-КК-П-669
Наименование закупки
Поставка сэндвич панелей для АГХК ВВПС 5000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 925 646-00-39
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
marinev@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марин Евгений Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сэндвич панелей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 12:15 GMT +317.05.2021 12:1517.05.2021 12:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сэндвич панелейМосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105587Подведение итогов не позднее Поставка сэндвич панелейМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сэндвич панелей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
25.11.23.169
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 128
Кол-во: 33
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