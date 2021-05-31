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    Главная / Торги / Тендер №2021/35 на изготовление и монтаж мебели, штор и поставку аксессуаров на объекте Банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажи

    Тендер №2021/35 на изготовление и монтаж мебели, штор и поставку аксессуаров на объекте Банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 06:0031.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105634Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж мебелиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105634

    Уникальный номер закупки

    2021/35

    Номер закупки

    2021/35

    Наименование закупки

    Тендер №2021/35 на изготовление и монтаж мебели, штор и поставку аксессуаров на объекте Банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТД__2021_35.doc

    Приложение__6_ТЗ_на_изготовление_штор__Лот_3_.xlsx

    Приложения__1_4_ТЗ_на_мебель_Куйбышева__95_2_5_6_7_этажи__Лот_1_.xlsx

    Приложение__5_ТЗ_на_кресла__стулья__Лот_2_.xls

    Приложение__7_ТЗ_на_аксессуары__Лот_4_.xls

    ГП105634_second_parts_protocol1.rtf

    ГП105634_second_parts_protocol2.rtf

    ГП105634_second_parts_protocol3.rtf

    ГП105634_second_parts_protocol4.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    +7 909 704-67-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kuksav@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукса Виктория Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и монтаж мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 06:00 GMT +331.05.2021 06:0031.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105634Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж мебелиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2021 21:0003.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж мебелиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж мебелиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и монтаж мебели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    авансовый платеж в размере 50% от суммы договора, 50% после подписания акта выполненных работ; оплата в рублях РФ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    31.09.1

    Мебель прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947567/name/60b9e52aaee7b5.49167727

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "изготовление и монтаж мебели"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка офисных кресел

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 06:00 GMT +331.05.2021 06:0031.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105634Дата и время окончания срока приема заявок поставка офисных креселЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2021 21:0003.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее поставка офисных креселЕкатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее поставка офисных креселЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисных кресел

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    авансовый платеж в размере 50% от суммы договора, 50% после подписания акта выполненных работ; оплата в рублях РФ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    31.09.1

    Мебель прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947586/name/60b9e7bba49ca7.40078951

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка офисных кресел"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Изготовление и монтаж штор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 06:00 GMT +331.05.2021 06:0031.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105634Дата и время окончания срока приема заявок изготовление и монтаж шторЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2021 21:0003.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее изготовление и монтаж шторЕкатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее изготовление и монтаж шторЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и монтаж штор

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    авансовый платеж в размере 50% от суммы договора, 50% после подписания акта выполненных работ; оплата в рублях РФ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    13.92.99.240

    Услуги по пошиву штор, драпировок по индивидуальному заказу населения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947601/name/60b9ea0fd73b01.44190931

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "изготовление и монтаж штор"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    На поставку аксессуаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 06:00 GMT +331.05.2021 06:0031.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105634Дата и время окончания срока приема заявок на поставку аксессуаров Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2021 21:0003.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее на поставку аксессуаров Екатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее на поставку аксессуаров Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку аксессуаров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    авансовый платеж в размере 50% от суммы договора, 50% после подписания акта выполненных работ; оплата в рублях РФ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    25.99.1

    Металлоизделия для ванной и кухни

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947614/name/60b9ebc56de4d3.49323251

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка аксессуаров"

    Кол-во: 1

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