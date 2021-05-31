Тендер №2021/35 на изготовление и монтаж мебели, штор и поставку аксессуаров на объекте Банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажи

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105634 Уникальный номер закупки 2021/35 Номер закупки 2021/35 Наименование закупки Тендер №2021/35 на изготовление и монтаж мебели, штор и поставку аксессуаров на объекте Банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажи Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

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