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Номер извещения
ГП105634
Уникальный номер закупки
2021/35
Наименование закупки
Тендер №2021/35 на изготовление и монтаж мебели, штор и поставку аксессуаров на объекте Банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
+7 909 704-67-79
Факс
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Адрес электронной почты
kuksav@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукса Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Изготовление и монтаж мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 06:00 GMT +331.05.2021 06:0031.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105634Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж мебелиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 21:0003.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж мебелиЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж мебели
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
31.09.1
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка офисных кресел
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 06:00 GMT +331.05.2021 06:0031.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105634Дата и время окончания срока приема заявок поставка офисных креселЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 21:0003.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее поставка офисных креселЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисных кресел
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
31.09.1
Документация лота
Кол-во: 1
Изготовление и монтаж штор
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 06:00 GMT +331.05.2021 06:0031.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105634Дата и время окончания срока приема заявок изготовление и монтаж шторЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 21:0003.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее изготовление и монтаж шторЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж штор
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
13.92.99.240
Документация лота
Кол-во: 1
На поставку аксессуаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 06:00 GMT +331.05.2021 06:0031.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105634Дата и время окончания срока приема заявок на поставку аксессуаров Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 21:0003.06.2021 21:0003.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105634Подведение итогов не позднее на поставку аксессуаров Екатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку аксессуаров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, 2,5 6,7 этажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
25.99.1
Документация лота
Кол-во: 1
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