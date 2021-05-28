www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105575
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.05.2021 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-20-16
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
ShestakovDO@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Шестаков Денис Олегович
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 11:30 GMT +328.05.2021 11:3028.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105575Дата и время окончания срока приема заявок Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Междуреченск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 10:0030.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105575Подведение итогов не позднее Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105575Подведение итогов не позднее Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню позиций. Поставляемая продукция должна быть новой, прежде не используемой, производства не ранее 2021 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в техническом задании. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
оказания услуг: Адрес доставки: Кемеровская обл.-Кузбасс г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
29.10.30.111
Документация лота
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.