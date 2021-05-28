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    Главная / Торги / Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс».

    Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 11:3028.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105575Дата и время окончания срока приема заявок Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105575

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105575_second_parts_protocol.rtf

    5._ТЗ_на_городской_автобус_НефАЗ.docx

    Спецификация_форма.doc

    ДВБ.doc

    Договор__поставки_форма.rtf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ__Приложение1_для_объявления_закупочной_процедуры..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-20-16

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    ShestakovDO@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шестаков Денис Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 11:30 GMT +328.05.2021 11:3028.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105575Дата и время окончания срока приема заявок Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 10:0030.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105575Подведение итогов не позднее Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105575Подведение итогов не позднее Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка городских автобусов типа НефАЗ-5299-0000040-52 согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций. Поставляемая продукция должна быть новой, прежде не используемой, производства не ранее 2021 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в техническом задании. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя, гарантии. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оказания услуг: Адрес доставки: Кемеровская обл.-Кузбасс г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Условия поставки: в течение 30 дней с даты письменной заявки Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    29.10.30.111

    Автобусы, предназначенные для перевозки стоящих и сидящих пассажиров, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/974884/name/60e40ee1cfb131.07944889

    06.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобус городской типа НефАЗ-5299-0000040-52"

    Кол-во: 5

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