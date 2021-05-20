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    Главная / Торги / Установка системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на энергопринимающем устройстве объекта ПРЦ с ТП-11 РУ6/0,4 кВ Шереметьевского центра ОВД.

    Установка системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на энергопринимающем устройстве объекта ПРЦ с ТП-11 РУ6/0,4 кВ Шереметьевского центра ОВД.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110266761Дата и время окончания срока приема заявок Установка системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на энергопринимающем устройстве объекта ПРЦ с ТП-11 РУ6/0,4 кВ Шереметьевского центра ОВД.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110266761

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Установка системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на энергопринимающем устройстве объекта ПРЦ с ТП-11 РУ6/0,4 кВ Шереметьевского центра ОВД.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    11.05.2021 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Установка_АИИС_КУЭ_ПРЦ_Носово__3_.docx

    НМЦД.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Установка системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на энергопринимающем устройстве объекта ПРЦ с ТП-11 РУ6/0,4 кВ Шереметьевского центра ОВД.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266761Подведение итогов не позднее Установка системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на энергопринимающем устройстве объекта ПРЦ с ТП-11 РУ6/0,4 кВ Шереметьевского центра ОВД.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на энергопринимающем устройстве объекта ПРЦ с ТП-11 РУ6/0,4 кВ Шереметьевского центра ОВД.

    Начальная цена

    650 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.210

    Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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