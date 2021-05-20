www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105573
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению тестирования сотрудников ООО «ГПН-РЗБМ» на наличие коронавирусной инфекции COVID-19
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
11.05.2021 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390011, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Ряжское шоссе, д. 20з
Почтовый адрес
390000, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, а/я 48, а/я 48
Контактный телефон
+7 969 727-55-11
Адрес электронной почты
gpnrzbm-uslugi@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кульпин Андрей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Рязань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению тестирования сотрудников ООО «ГПН-РЗБМ» на наличие коронавирусной инфекции COVID-19
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Оказание услуг по проведению тестирования сотрудников ООО «ГПН-РЗБМ» на наличие коронавирусной инфекции COVID-19
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГПН-РЗБМ
Все закупки и тендеры ГПН-РЗБМ
Адрес местонахождения
390011, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Ряжское шоссе, д. 20з
390000, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, а/я 48, а/я 48
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.