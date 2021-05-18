Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос (ценовых) котировок на право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт»

    Открытый запрос (ценовых) котировок на право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105577Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт». Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105577

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос (ценовых) котировок на право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    11.05.2021 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__тепловая_завеса_.docx

    Приложение_к_Документации__1_Договор_спецификация.doc

    Приложение__1_к_Заявке___описание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    zlatoustovskaya.ei@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Златоустовская Евгения Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 16:00 GMT +318.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105577Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт». Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2021 16:0018.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105577Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт». Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 20:0015.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105577Подведение итогов не позднее Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт». Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.260

    Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и детали

    28.25.12

    Оборудование для кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КЭВ-12П4060Е"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СГК-1
    Попозиционная № АП014345
    Поставка вентиляционного оборудования на объект строительства «Этап 5.4. КС-4 «Нимнырская» «Этап 5.3. КС-3 «Амгинская», «Этап 2.4.1 ЛПУ Алдан», «Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка вентиляционного оборудования на объект строительства «Этап 5.4. КС-4 «Нимнырская»...
    594191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить