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Номер извещения
ГП105577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос (ценовых) котировок на право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
zlatoustovskaya.ei@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Златоустовская Евгения Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 16:00 GMT +318.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105577Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт». Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2021 16:0018.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105577Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт». Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на покупку тепловой завесы ворот бывшей в эксплуатации собственности АО «Нефтетранспорт».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
29.32.30.260
28.25.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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