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Номер извещения
32110266884
Уникальный номер закупки
83/ГИГ/83/27.04.21/ОЗП
Наименование закупки
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ» ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ Р-Н, ПОС. ОРЛОВСКИЙ, УЛ.ТРАНСПОРТНАЯ, Д.10, СОГЛАСНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПО ДОГОВОРУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
11.05.2021 16:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
Почтовый адрес
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
Контактный телефон
+7 812 333-47-07
Факс
--
Адрес электронной почты
Zakharova_OS@gazprom-investgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение функций по осуществлению строительного контроля при строительстве объекта«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Орловский р-н, пос. Орловский, ул.Транспортная, д.10
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 14:0028.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266884Подведение итогов не позднее Выполнение функций по осуществлению строительного контроля при строительстве объекта«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Орловский р-н, пос. Орловский, ул.Транспортная, д.10Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение функций по осуществлению строительного контроля при строительстве объекта«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Орловский р-н, пос. Орловский, ул.Транспортная, д.10
Начальная цена
4 560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
71.12.20
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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