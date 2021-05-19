ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ» ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ Р-Н, ПОС. ОРЛОВСКИЙ, УЛ.ТРАНСПОРТНАЯ, Д.10, СОГЛАСНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПО ДОГОВОРУ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110266884 Уникальный номер закупки 83/ГИГ/83/27.04.21/ОЗП Номер закупки 83/ГИГ/83/27.04.21/ОЗП Наименование закупки ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ» ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ Р-Н, ПОС. ОРЛОВСКИЙ, УЛ.ТРАНСПОРТНАЯ, Д.10, СОГЛАСНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПО ДОГОВОРУ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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