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    Главная / Торги / Запасные части для а/м Камаз и Урал

    Запасные части для а/м Камаз и Урал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 09:3028.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105666Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для а/м Камаз и УралМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105666

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для а/м Камаз и Урал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.05.2021 16:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    ДЗЦ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для а/м Камаз и Урал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 09:30 GMT +328.05.2021 09:3028.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105666Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для а/м Камаз и УралМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105666Подведение итогов не позднее Запасные части для а/м Камаз и УралМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105666Подведение итогов не позднее Запасные части для а/м Камаз и УралМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для а/м Камаз и Урал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/953127/name/60c1f579ddb202.25515919

    10.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бак 4320Я5-1015298"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок дозировочный 650.1111674"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Держатель С41R11.8201401-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Карман для документов А21R23-8213010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кожух вентилятора 4320-1309008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Кожух защитный 53236-3124087-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Кольцо 536-1155288"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый Ду 50 муфта-муфта"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Модуль дальнего света 1КО 247 043-037"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Накладка UC1A11-8403504"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Накладка UC1A11-8403505"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Накладка UC1A11-8403508"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Накладка UC1A11-8403509"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Накладка зеркала левая C41R11-8201821"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Прокладка 5340-1118325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Прокладка тормоза моторного 536.1118258-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Прокладка турбокомпрессора 536.1118158"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Розетка штепсельная ПС326-3723100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Рукав 375-1015104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Рукав 432065-1311010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Рукав 5323-3125076"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Рукав 6361-8101422"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Рукав 63674-1311107"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Рукав 63685-1015069"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Сгон D50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Трубка 4320-3508580"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Трубка 4320-3508582"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Фара 1NО 008 582-037"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Фонарь габаритный 69.3731"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Фонарь задний 7442.3716-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Фонарь ФП131АБ-3717010-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Хомут (115-135)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Хомут (130-150)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Хомут (20-32)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Хомут (87-112)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Хомут 536.1203266"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Шланг 39 000 27 152"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Шланг 4320-1109192"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Шланг 4320-1109300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Шланг 4320-3125075"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Штуцер 375-4245114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Щетка стеклоочистителя UC1A11.5205900"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Щиток переднего крыла UC1A11-8403354"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Щиток переднего крыла UC1A11-8403355"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Ящик вещевой А21R23-5303012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Вентилятор Камаз с вязкомуфтой 750мм (Borg Warner) 20004222"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Датчик включения вентилятора 662.3710000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Клавиша 82.3709-28116"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Кран стояночного тормоза Wabco 9617231110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Подфарник ПФ130АБ-3712010-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Реле поворотов РС 951"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Рессора подкабинная 5320-5001080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Тяга КПП в сборе 154.1703520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Тяга рулевая поперечная 4310-3414049-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Тяга рулевая поперечная 4310-3414052"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Тяга рулевая продольная 4310-3414009-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Фонарь освещения номерного знака ФП131АБ-3717010-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Форсунка А-04-001-00-00-00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Цилиндр тормозной 12739074"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Шланг системы накачки шин короткий 162 мм. 375-4225073"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Щетка стеклоочистителя 4320.5215900"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Автолампа H4 12V"

    Кол-во: 50

    "Позиция 63"

    "Лампа 12V 55W Н7"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Лампа 12V H8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Лампа 12V R10W"

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "Лампа 12V W21/5W"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Лампа 12V W5W"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Лампа 24V 10W"

    Кол-во: 500

    "Позиция 69"

    "Лампа 24V 70W H1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 70"

    "Лампа 24V 70W H7"

    Кол-во: 400

    "Позиция 71"

    "Лампа 24V P21W Ba15s"

    Кол-во: 500

    "Позиция 72"

    "Лампа 24V R10W"

    Кол-во: 500

    "Позиция 73"

    "Лампа 24V R5W"

    Кол-во: 500

    "Позиция 74"

    "Лампа 24V W1,2W"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Лампа 24V W5W"

    Кол-во: 300

    "Позиция 76"

    "Предохранитель автомобильный 10 А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Предохранитель автомобильный 15 А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Предохранитель автомобильный 20 А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Предохранитель автомобильный 25 А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Предохранитель автомобильный 7,5 А"

    Кол-во: 100

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    592591
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    985 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 14:52
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
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